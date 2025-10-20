José Jerí saluda a Rodrigo Paz y propone retomar embajadas con Bolivia

El presidente del Perú, José Jerí, felicitó este domingo por videollamada al recién electo mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira, quien se impuso en la segunda vuelta con el 54,53% de los votos, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Durante la conversación, Jerí destacó la importancia de fortalecer los lazos bilaterales y propuso retomar la representación diplomática a nivel de embajadores en el más breve plazo.

DIÁLOGO BILATERAL

El jefe de Estado peruano subrayó que las relaciones con Bolivia son una prioridad de la política exterior del Perú, dadas las profundas conexiones históricas, culturales y comerciales entre ambos países. En ese marco, reafirmó que esta nueva etapa será propicia para impulsar una agenda conjunta basada en la gobernabilidad democrática, el respeto a los derechos humanos, la promoción del libre comercio y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional.

Jerí expresó además su deseo de que ambos gobiernos puedan reanudar el diálogo político al más alto nivel, tras años de distanciamiento diplomático, y coincidió con Paz en la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación en seguridad fronteriza e inversión extranjera.

RODRIGO PAZ MARCA UN NUEVO RUMBO

Rodrigo Paz Pereira, senador opositor de tendencia centrista, fue declarado nuevo presidente de Bolivia tras vencer al exmandatario conservador Jorge “Tuto” Quiroga (2001-2002) con un 45,43% de respaldo, según los resultados preliminares del Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares (Sirepre). Con el 97,68% de las actas computadas, el Tribunal Supremo Electoral consideró la tendencia “irreversible”.

La jornada electoral, que registró entre 85% y 89% de participación ciudadana, representa un hito democrático en Bolivia al tratarse de la primera segunda vuelta presidencial en su historia. Con este resultado, se abre una nueva etapa política en la región andina, donde Lima y La Paz buscan reactivar una relación estratégica que había permanecido en pausa.