APP retira proyecto que planteaba descuento del impuesto a la renta a víctimas de extorsión

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) retiró el proyecto de ley presentado el último martes por el congresista Luis Cordero Jon Tay, que planteaba que los contribuyentes descuenten pagos por extorsión en el impuesto a la renta.

Mediante un oficio, el vocero de dicho grupo legislativo, Eduardo Salhuana, comunicó al oficial mayor del Parlamento, Giovanni Forno, la decisión respecto a la polémica propuesta. La iniciativa buscaba modificar el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

Propuesta cuestionada

Cordero Jon Tay proponía en su iniciativa que, para acreditar la pérdida de dinero como consecuencia del delito de extorsión, las víctimas debían presentar una declaración jurada con huella digital y firma legalizada notarialmente. El proyecto pretendía incorporar como deducibles las extorsiones considerándolas "pérdidas extraordinarias sufridas por delitos cometidos en perjuicio del contribuyente".

Denuncia penal y fundamento de proyecto

No obstante, si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) determinaba que el contribuyente había proporcionado información falsa, podría presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público.

El congresista sostenía que con su proyecto "se busca establecer un mecanismo ágil y seguro" que permita a los contribuyentes víctimas de extorsión acreditar sus pérdidas sin exponerse a riesgos adicionales.