Ernesto Álvarez pedirá cuestión de confianza ante el Congreso el 22 de octubre

El presidente del Consejo de Ministros solicitó acudir al pleno junto a su gabinete para exponer la política general del Gobierno y las medidas frente a la crisis de inseguridad.

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, solicitó al Congreso de la República presentarse el próximo miércoles 22 de octubre para exponer la política general del Gobierno y plantear la cuestión de confianza a su gabinete ministerial. El pedido fue formalizado mediante un oficio enviado el pasado viernes 17 de octubre al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

“Propongo como fecha de la sesión el 22 de octubre de 2025 a las 04:00 p.m.”, señaló Álvarez en el documento. De acuerdo con el artículo 130 de la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros debe acudir al Congreso junto a los demás ministros para exponer y debatir la política general del Gobierno, planteando al final una cuestión de confianza.

Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional, juró como jefe del Gabinete del gobierno de José Jerí el pasado martes 14 de octubre. Antes de asumir el cargo, solicitó licencia a su militancia en el Partido Popular Cristiano. En sus primeras declaraciones, adelantó que su gestión impulsará un paquete de medidas para declarar el estado de emergencia en Lima Metropolitana, como parte de la estrategia para enfrentar el aumento de la criminalidad.

TENSIÓN POLÍTICA Y SOCIAL

El anuncio del premier se produce en un contexto de tensión política y social, marcado por la muerte del joven Eduardo Ruiz durante las protestas del 15 de octubre en el Centro de Lima. Álvarez calificó el hecho como un “homicidio” y aseguró que desde el Ejecutivo presionaron al ministro del Interior, Vicente Tiburcio, para identificar al responsable, confirmándose posteriormente que el autor del disparo fue el suboficial de tercera Luis Magallanes.