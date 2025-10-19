Titulares del JNE, ONPE y Reniec se reúnen con presidente José Jerí en Palacio de Gobierno

El encuentro tuvo como fin garantizar que los próximos comicios se desarrollen en un clima de seguridad y reflejen la libre voluntad de los ciudadanos, en medio de la actual crisis política y social.

Los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) se reunieron este domingo con el presidente de la República, José Jerí, en Palacio de Gobierno. El encuentro, realizado a seis meses de las elecciones generales de 2026, contó con la participación de Roberto Burneo (JNE), Piero Corvetto (ONPE) y Carmen Velarde (Reniec).

El objetivo central de la cita fue coordinar acciones que garanticen que los próximos comicios se desarrollen en condiciones de seguridad y transparencia, asegurando que la voluntad ciudadana se exprese de manera libre y sin interferencias. Según se informó, el diálogo se centró en la articulación de esfuerzos entre el Poder Ejecutivo y los organismos electorales en un contexto marcado por la inseguridad y la desconfianza política.

La reunión fue convocada tras una solicitud del Reniec. Días atrás, su titular, Carmen Velarde, había pedido públicamente al mandatario adoptar medidas para fortalecer la protección institucional y prevenir actos de corrupción. “La seguridad también es garantizar a los ciudadanos que nuestro trabajo es correcto, sin ningún tipo de delincuencia, ni interna ni externa”, afirmó Velarde en declaraciones al programa El poder en tus manos.

EN ABRIL DEL 2026

Las elecciones generales se llevarán a cabo el 12 de abril de 2026. En esta jornada electoral, cerca de 27 millones de peruanos elegirán al próximo presidente de la República, vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y cinco representantes ante el Parlamento Andino, en el marco del retorno al sistema bicameral en el Congreso.