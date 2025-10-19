Luis Galarreta sobre presidente Jerí: Esperamos que culmine los 8 meses restantes de gestión

El secretario general del partido Fuerza Popular, Luis Galarreta, manifestó que respaldan el gobierno de José Jerí en cumplimiento de la Constitución, y esperan que cumpla los 8 meses restantes de gestión, previo a las elecciones generales del próximo año.

"Si todas las bancadas han acordado para que sea él el que vaya a la transición, es porque hay un respaldo. Esperamos que cumpla los ocho meses de gestión (...) Respaldamos que se cumpla el mandato constitucional, esperemos que así sea", explicó.

ACCIÓN DEL POLICÍA

Por otro lado, lamentó la muerte del manifestante Eduardo Ruiz y pidió se investigue la acción del policía, Luis Magallanes, presunto responsable. También dijo que el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, recién asumió el cargo, por eso no se puede hablar de su desempeño.

"Pero tienes que tomar en cuenta que están recién asumiendo el cargo, no tienen ni dos días (…) yo esperaría que se investigue si ha habido alguna desobediencia del suboficial (Luis Magallanes) en el plan de trabajo para evitar esta situación", señaló.