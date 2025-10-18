Ministro Vicente Tiburcio tras reunirse con transportistas: “Seremos implacables contra las mafias de extorsión”

El titular del Interior reafirmó el compromiso del Gobierno en la lucha contra las mafias que afectan al sector transporte y anunció mayor coordinación con entidades del sistema de justicia.

El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, aseguró que el Gobierno será “implacable contra las mafias de extorsión” que vienen afectando a distintos sectores, especialmente al transporte público. Así lo expresó durante la cuarta mesa de diálogo con transportistas, donde participaron representantes del Ministerio Público y empresas que operan en varios puntos de Lima Metropolitana.

El titular del Interior destacó que estos espacios de coordinación permiten fortalecer la estrategia contra la criminalidad y anunció que se sumarán representantes del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Transportes para consolidar resultados concretos. “Existe la plena voluntad de fortalecer la normatividad. Ya se han promulgado algunas leyes y están próximas a aprobarse normas complementarias”, indicó.

Tiburcio lamentó el reciente asesinato de un chofer en Lurín, presuntamente a manos de extorsionadores, y recalcó que el Ejecutivo no permitirá que las empresas de transporte formal sean víctimas del crimen organizado. “No se puede permitir que las empresas que generan empleo y aportan al país sean atacadas por la criminalidad”, expresó.

POLÍTICAS DE PUERTAS ABIERTAS

Finalmente, el ministro informó que por disposición del presidente José Jerí, el Ministerio del Interior mantendrá una política de puertas abiertas para escuchar a los ciudadanos y recibir propuestas que contribuyan a mejorar la seguridad ciudadana. “Hay una prioridad en el sector transporte, pero eso no deja de lado a la ciudadanía en general”, puntualizó.