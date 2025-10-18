López Aliaga calificó de "terrorismo" ataques a la policía durante marcha de la Generación Z

El exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se pronunció sobre la muerte del cantante urbano Eduardo Ruiz ('Trvko') durante una marcha de la Generación Z contra el gobierno de José Jerí y el Congreso.

Según informó RPP, López Aliaga afirmó haber revisado grabaciones difundidas en redes sociales donde se observa el momento en que Ruiz es impactado por un proyectil. "Ahora he visto otro video más que está en redes donde el señor sí dispara al suelo", dijo.

Posible cambio en percepción de la PNP

López Aliaga sostuvo que estas imágenes podrían modificar la percepción sobre la responsabilidad policial en el incidente. "Eso libera mucho a este policía", declaró el exalcalde tras analizar el contenido audiovisual que circula en redes.

No obstante, subrayó la importancia de realizar una investigación exhaustiva y mencionó que "Prefiero que se haga una investigación que lo haga la inteligencia de la Policía", aludiendo a la necesidad de esclarecer si la actuación del agente respondió a una acción voluntaria.

Violencia y califica actos como terroristas

El exalcalde hizo referencia a la magnitud de la violencia registrada en las protestas. López Aliaga lamentó que ochenta agentes de la Policía Nacional del Perú resultaron heridos en el contexto de las movilizaciones, calificando los hechos como una situación anormal que no puede permitirse.

"No podemos permitir que un muchachito dispare bengalas con una especie de cañón, ese tipo de cosa es terrorismo", afirmó López Aliaga, cuestionando específicamente el uso de artefactos peligrosos durante las manifestaciones.