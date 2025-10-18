Ministro Martínez sobre un eventual retiro de la Corte IDH: No se ha discutido, estamos abocados a la seguridad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, fue consultado sobre un eventual retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), tema que estaba en agenda en el anterior Gobierno. Al respecto, manifestó que el asunto no ha sido analizado.

“Es un tema que se ha venido evaluando desde una gestión anterior y esta gestión deberá también fijar una posición. Es algo que todavía no se ha discutido. Estamos abocados a temas que son prioritarios, en este caso, la seguridad. Esa es la indicación de nuestro presidente”, señaló a RPP.

COMISIÓN EVALUADORA

Como se recuerda, en reiteradas ocasiones, durante la gestión de la destituida expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, casi todos los integrantes del Poder Ejecutivo, en distintas entrevistas, se mostraron a favor de que el Perú se retire de la Corte IDH.

Incluso, el expremier Eduardo Arana Ysa propuso la creación de una comisión para evaluar la continuidad del Perú en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) durante su presentación para solicitar el voto de confianza del Congreso en junio pasado.