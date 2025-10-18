Gobierno acepta renuncias de Fredy Hinojosa y Carmen Giordano como asesores del despacho presidencial

El Gobierno de José Jerí aceptó las renuncias de Fredy Hinojosa y Carmen Giordano, asesores y personas de confianza de Dina Boluarte, quien fue vacada por el Congreso por incapacidad moral permanente el pasado viernes 10 de octubre.

Las dos resoluciones fueron publicadas este sábado 18 de octubre en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano con las firmas del presidente y el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez.

Renuncia de Hinojosa

En la Resolución Suprema 252-2025-PCM, se detalla que se acepta la renuncia formulada por Fredy Hinojosa al cargo de jefe de Gabinete de Asesores de la Secretaría General del Despacho Presidencial.

Hinojosa Angulo está involucrado en una investigación por presuntos actos de corrupción en el caso Qali Warma y mantiene vigente un impedimento de salida del país ordenado a principios de año por el Poder Judicial.

Renuncia de Giordano y nexos con caso Rolex

Carmen Giordano, identificada como amiga de Dina Boluarte, renunció como asesora del Gabinete de la Secretaría General del Despacho Presidencial. La ahora exfuncionaria había sido testigo en la investigación contra la exjefa de Estado por el caso Rolex, proceso que posteriormente fue archivado en el Congreso de la República.