Alfredo Barnechea critica vacancia de Dina Boluarte: "Ha habido un oportunismo político"

El precandidato presidencial, Alfredo Barnechea, se pronunció sobre los últimos hechos ocurridos en la política peruana, con relación a la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo presidente de la República.

En entrevista para Canal N, el también excongresista criticó la salida de Boluarte Zegarra y aseguró que su vacancia forma parte de un "oportunismo político" por parte de algunos sectores del Parlamento.

"Mi impresión es que ha habido un oportunismo político al vacar a Boluarte. A Boluarte le faltaban los mismos meses que le faltan a Jerí [...] estamos ad portas de una Elección y lo lógico era esperar que hubiera esas Elecciones", dijo.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Asimismo, Barnechea cuestionó las capacidades de Jerí Oré para tomar las riendas del país hasta los comicios del 2026: "Poner a un presidente completamente improvisado, que no era ni siquiera congresista, sino accesitario", sostuvo Barnechea, quien pese a sus críticas le deseó la mejor de las suertes al jefe de Estado.