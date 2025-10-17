Política

Alfredo Barnechea critica vacancia de Dina Boluarte: "Ha habido un oportunismo político"

Asimismo, el precandidato presidencial calificó de "improvisado" al mandatario José Jerí.



El precandidato presidencial, Alfredo Barnechea, se pronunció sobre los últimos hechos ocurridos en la política peruana, con relación a la vacancia de Dina Boluarte y la asunción de José Jerí como nuevo presidente de la República.

En entrevista para Canal N, el también excongresista criticó la salida de Boluarte Zegarra y aseguró que su vacancia forma parte de un "oportunismo político" por parte de algunos sectores del Parlamento.

"Mi impresión es que ha habido un oportunismo político al vacar a Boluarte. A Boluarte le faltaban los mismos meses que le faltan a Jerí [...] estamos ad portas de una Elección y lo lógico era esperar que hubiera esas Elecciones", dijo.

SOBRE JOSÉ JERÍ

Asimismo, Barnechea cuestionó las capacidades de Jerí Oré para tomar las riendas del país hasta los comicios del 2026: "Poner a un presidente completamente improvisado, que no era ni siquiera congresista, sino accesitario", sostuvo Barnechea, quien pese a sus críticas le deseó la mejor de las suertes al jefe de Estado.


