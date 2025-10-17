Jorge Montoya respalda a José Jerí: "Hay que darle estabilidad al gobierno que se ha formado"

El congresista de Honor y Democracia, Jorge Montoya, se pronunció sobre las voces que piden la renuncia del presidente de la República, José Jerí, tras la muerte de Eduardo Ruiz, un joven de 32 años quien fue baleado por un suboficial de tercera durante la última marcha de la "Generación Z".

En declaraciones a la prensa, el parlamentario cuestionó la posibilidad de que el hoy jefe de Estado renuncie al cargo y precisó que el Congreso debe enfocarse en brindar estabilidad al actual gobierno de transición.

"Yo no estoy de acuerdo con eso. Se hizo un cambio constitucional, ahora hay que respetar la norma y darle estabilidad al gobierno que se ha formado", manifestó Montoya Manrique en diálogo con los medios.

SOBRE LA IZQUIERDA

Por otra parte, Montoya Manrique acusó a la izquierda de querer que el Perú se sumerja en el caos para llegar al Poder y aplicar sus propuestas ideológicas: "Eso no se debe permitir, estamos ya en un cambio", sostuvo.