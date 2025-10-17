Consejo de Ministros expresa pesar nacional con izamiento de banderas a media asta

El Gobierno del Perú dispuso que todas las instituciones públicas del país mantengan las banderas izadas a media asta como señal de duelo nacional ante los recientes hechos de violencia registrados en distintas regiones. La medida fue acordada por el Consejo de Ministros, que permanece en sesión permanente desde la víspera.

En un comunicado oficial, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó: “El Consejo de Ministros, que se encuentra en sesión permanente, dispuso que las banderas de las instituciones públicas sean izadas a media asta como expresión de pesar nacional frente a los recientes hechos de violencia que enlutan al país”.

Gobierno invoca a la unidad nacional ante la violencia

El pronunciamiento agrega que, con este gesto simbólico, “el Gobierno del Perú convoca a la unidad nacional y expresa su solidaridad con todos los ciudadanos afectados”. Además, el Ejecutivo reafirmó su compromiso de restablecer la calma y proteger a la población. “El Gobierno del presidente José Jerí reafirma su compromiso de adoptar todas las medidas necesarias para restablecer la paz social y garantizar la seguridad de la población”, concluye el texto difundido por la Oficina de Prensa e Imagen Institucional de la PCM.

Con esta disposición, el Ejecutivo busca rendir homenaje a las víctimas y enviar un mensaje de cohesión en medio de una coyuntura marcada por la violencia y la tensión social.