Alcalde de Chorrillos rechaza su vacancia: "Tengo que terminar mi periodo, no me pueden sacar"

El alcalde de Chorrillos, Fernando Velasco Huamán, se pronunció luego que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), declaró fundada la vacancia en su contra a raíz de una denuncia ciudadana por presuntas irregularidades en la contratación de servicios para la piscina municipal.

En entrevista para ATV+, el burgomaestre rechazó el fallo del JNE y calificó su vacancia como una decisión "sacada de los pelos", asimismo, advirtió que su salida del cargo perjudicará todos los proyectos de su gestión.

"Yo soy un alcalde elegido democráticamente por los vecinos. No puede ser que el JNE tome una decisión tan sacada de los pelos de quererme vacar cuando no hay una sola prueba. (…) Tengo que terminar mi periodo, no me puedan sacar por cosas que no existen o que no han habido", dijo.

SOBRE CESIÓN DE PISCINA MUNICIPAL

Asimismo, Velasco Huamán negó que su gestión haya facilitado la concesión del uso de la piscina temperada municipal a un empresario allegado a su entorno: "En el municipio de Chorrillos no ha habido tal cosa. No hay un solo documento que pruebe que el municipio lo ha dado en concesión o sesión de uso", sostuvo.