Premier Álvarez respalda continuidad de José Jerí: "Ya no se trata de que se vayan todos"

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, se pronunció sobre las voces que piden la renuncia del mandatario José Jerí Oré, tras confirmarse la muerte de un joven de 32 años, quien fue baleado por un suboficial de tercera durante la última marcha de la "Generación Z".

En declaraciones a la prensa, el jefe del Gabinete Ministerial respaldó la permanencia de Jerí Oré en el cargo y rechazó la posibilidad de que se produzca un nuevo cambio de mandatario a pocos meses de las Elecciones Generales del 2026.

"Las elecciones generales ya han sido convocadas. Aquí ya no se trata de que se vayan todos, en realidad el problema es que ya se han ido todos muchas veces, no hay clase política. Tenemos que estar aquí profesionales destacados en cada una de las especialidad, porque ya no hay clase política y en el fondo mucha gente ha rechazado comprometerse con el país", dijo.

DESCARTA IDEOLOGÍAS

Asimismo, Álvarez Miranda descartó que el Gobierno de transición busque defender alguna ideología política y señaló que el único objetivo es devolver estabilidad al país previo a los próximos comicios.

"Este no es un gobierno que defienda una ideología, un programa o una doctrina que quiera imponerle a la sociedad, este es un gobierno en el que cada uno de los ministros venimos a aportar. Lo único que queremos es trabajar en pro de los ciudadanos atacando la criminalidad, lograr estabilidad económica y política y realizar una elecciones con imparcialidad", sostuvo.