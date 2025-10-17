Pedro Castillo sobre José Jerí: “Es un presidente ilegitimo que no consiguió votos para ser congresista”

Durante una nueva audiencia del juicio oral contra Pedro Castillo, el expresidente se pronunció sobre la marcha de la Generación Z realizada el último miércoles 15 de octubre que dejó como saldo un fallecido a manos de un agente de la PNP.

En medio de su intervención, Castillo Terrones arremetió contra José Jerí, recordándole que ha llegado al cargo de mandatario en Palacio de Gobierno gracias a las diversas bancadas del Parlamento. Además, enfatizó que Jerí Oré no consiguió el apoyo necesario en la ciudadanía para tener un curul en el Legislativo.

“Este Congreso totalmente ilegítimo, no solamente amenaza al pueblo, terruquea al pueblo imponiendo a un presidente totalmente ilegítimo que no ha podido ni siquiera tener los votos para ser congresista, con un gabinete "de lujo" que terruquea el país", manifestó.

NO SILENCIARÁN A LA GENERACIÓN Z

Pedro Castillo decidió enviar sus condolencias a la familia de Eduardo Ruiz, quien perdió la vida en la marcha, y aseguró que los jóvenes continuarán saliendo a las calles a levantar su voz de protesta contra las autoridades del Perú. “A la juventud, no la van a callar, no es posible que estén haciendo estas cosas".