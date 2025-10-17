Fernando Rospigliosi continuará en la Mesa Directiva del Congreso, aseguran desde Fuerza Popular

A pesar de los cuestionamientos que viene recibiendo Fernando Rospigliosi por haber asumido la presidencia la Mesa Directiva, el secretario general de Fuerza Popular, Luis Galarreta, aseguró que el titular del Parlamento tiene el apoyo de la militancia, descartando totalmente que el exministro del Interior de un paso al costado del cargo.

Del mismo modo, en la entrevista que tuvo en Canal N, el parlamentario andino precisó que no es momento de generar más inestabilidad en el Gobierno, por lo que, dejó en claro que la agrupación no removerá a Rospigliosi de su puesto.

“Dejemos de estar interrumpiendo los plazos constitucionales (...) Fernando Rospigliosi tiene respaldo de dirigencia desde el día uno, que se tomó la decisión de la vacancia y por acuerdo de todos para que el Sr. Jerí se mantenga como presidente del Congreso y vaya a su función temporal", manifestó.

FUERZA POPULAR NO IBA A FORMAR PARTE DE LA MESA DIRECTIVA

Tras el nombramiento de José Jerí como presidente del Perú luego de aprobarse la vacancia de Dina Boluarte, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, aseguró que la militancia que lidera Keiko Fujimori no tenía previsto ocupar un cargo en el Gobierno.