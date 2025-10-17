Rafael López Aliaga exige salida de ministro del Interior tras muerte de Eduardo Ruiz

Tras conocerse la muerte de Eduardo Ruiz durante la marcha de la Generación Z el último miércoles 15 de octubre producto a un impacto de bala, el líder de Renovación Popular y exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, solicitó la renuncia del titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio.

En declaraciones, el aspirante a la presidencia para las elecciones 2026 criticó la demora que tuvo el exintegrante de la GEIN para conocer la verdad sobre el deceso de Ruiz a manos de Luis Magallanes. Además, precisó que el comandante general de la PNP, Óscar Arriola debería dar un paso al costado de la institución.

“A nuestro presidente Jerí le pedimos la renuncia del ministro Tiburcio, porque realmente no puede ser, una persona de inteligencia no puede estar en la luna. No puede tener seis horas para no enterarse de la verdad. El general Arriola, lamentablemente también, creo que debería poner su cargo a disposición”, declaró.

¿VICENTE TIBURCIO MINTIÓ A LA CIUDADANÍA?

Previo a que se conociera que Luis Magallanes fue la persona que le arrebató la vida a Eduardo Ruiz en inmediaciones del Parque Francia, el ministro del Interior mencionó que no había desplegados efectivos de la PNP en la zona.