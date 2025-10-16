Flor Pablo tras rechazo de censura contra la Mesa Directiva: "Sólo les importa quedarse en el poder"

La congresista de la República, Flor Pablo, se pronunció luego que el Pleno del Congreso rechazó admitir a debate la moción de censura presentada contra los miembros de la Mesa Directiva, incluido el presidente José Jerí.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria expresó su indignación por el resultado de la votación y aseguró que aquellos que votaron en contra de la censura no tienen entre sus prioridades la seguridad de la población.

"La mayoría congresal rechazó admitir la moción de censura de la Mesa Directiva que sostiene a Jerí en Palacio de Gobierno. Ha quedado demostrado que son más de lo mismo. Solo les importa quedarse en el poder; para ellos la seguridad y la vida de los peruanos no vale nada", se lee en el tuit.

¿CÓMO QUEDÓ LA VOTACIÓN?

Cabe precisar que la moción de censura contra la Mesa conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón Rojas, Ilich López y el presidente José Jerí, fue rechazada con 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones.