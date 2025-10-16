Ruth Luque tras rechazo de censura de la Mesa Directiva: "Que la población no olvide quiénes se sostienen en el poder"

La congresista del Bloque Democrático, Ruth Luque, se pronunció luego que el Pleno del Congreso rechazó la moción de censura contra todos los integrantes de la Mesa Directiva, incluyendo al presidente José Jerí.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria cuestionó que la moción de censura contra los actuales titulares del Legislativo haya sido desestimada por segunda vez y denunció que esto es un intento desesperado de algunas agrupaciones por "sostenerse en el poder".

"Esta es la 2da vez que no se admite la moción de censura contra la mesa directiva del Congreso. Que la población no olviden quienes se sostienen en el poder. Rospigliosi seguirá de presidente encargado del Congreso", se lee en el tuit.

SOBRE LA VOTACIÓN

Cabe precisar que la moción de censura contra la Mesa conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón Rojas, Ilich López y el presidente José Jerí, fue rechazada con 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones.