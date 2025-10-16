Juan Sheput confirma candidatura al Senado por "País para Todos"

El exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, confirmó que había recibido una propuesta para integrar el Gabinete Ministerial del gobierno de transición del presidente de la República, José Jerí.

En entrevista para Canal N, el extitular del MTPE reveló que "dos políticos reconocidos" se comunicaron con él para ofrecerle una cartera ministerial en el Gabinete Ministerial que juramentó el último martes 14 de octubre.

"Me llamaron dos políticos reconocidos y con credibilidad a plantearme esa propuesta. Eso es absolutamente cierto. Nosotros sabemos que cuando vienen determinadas propuestas con determinadas características como esa, hay asidero", dijo.

¿POR QUÉ NO ACEPTÓ?

En ese sentido, Sheput Moore explicó que rechazó la oferta debido a que tiene un compromiso con el humorista Carlos Álvarez para trabajar en su campaña presidencial. Asimismo, confirmó que postulará al Senado por el partido "País Para Todos".