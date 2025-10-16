Congreso: Pleno rechaza moción de censura contra la Mesa Directiva y el presidente José Jerí

Esta tarde, el Pleno del Parlamento Nacional rechazó la moción de censura presentada contra de la Mesa Directiva, conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón Rojas, Ilich López y el presidente José Jerí.

Con 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones, los legisladores rechazaron la moción de orden del día N°19895, presentada por el parlamentario de la Bancada Socialista, Pasión Dávila Atanacio, por lo que pasó al archivo.

A TRAVÉS DE LOS VOTOS

Al respecto, el congresista Alejandro Cavero Alva justificó que el Pleno no aprobara debatir la moción de censura a la Mesa Directiva: "En democracia se deciden a través de los votos y no de las piedras", dijo a RPP.

Los impulsores de la iniciativa legislativa indicaban que, si se lograba aprobar la censura a la actual Mesa Directiva, el parlamentario José Jerí Oré dejaría de ser o dejaría de asumir la Presidencia de la República.