Hace 2 horas

Congreso: Pleno rechaza moción de censura contra la Mesa Directiva y el presidente José Jerí

Los impulsores de la iniciativa indicaban que, si se lograba la censura, el parlamentario José Jerí Oré dejaría de ser o dejaría de asumir la Presidencia de la República.

Esta tarde, el Pleno del Parlamento Nacional rechazó la moción de censura presentada contra de la Mesa Directiva, conformada por Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón Rojas, Ilich López y el  presidente José Jerí.

Con 60 votos en contra, 21 a favor y 4 abstenciones, los legisladores rechazaron la moción de orden del día N°19895, presentada por el parlamentario de la Bancada Socialista, Pasión Dávila Atanacio, por lo que pasó al archivo. 

A TRAVÉS DE LOS VOTOS

Al respecto, el congresista Alejandro Cavero Alva justificó que el Pleno no aprobara debatir la moción de censura a la Mesa Directiva: "En democracia se deciden a través de los votos y no de las piedras", dijo a RPP.

Los impulsores de la iniciativa legislativa indicaban que, si se lograba aprobar la censura a la actual Mesa Directiva, el parlamentario José Jerí Oré dejaría de ser o dejaría de asumir la  Presidencia de la República. 


