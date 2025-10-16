Patricia Chirinos culpa a la izquierda por muerte de Eduardo Ruiz: "Querían un muerto, lo consiguieron"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras el fallecimiento de Eduardo Ruiz Sáenz, un joven de 32 años que perdió la vida durante la última marcha de la "Generación Z", por un impacto de bala en el tórax.

Durante el debate de la moción de censura contra la Mesa Directiva del Parlamento, la legisladora criticó duramente los actos de violencia que se suscitaron el día de ayer en el Centro Histórico de Lima y aseguró que esto formó parte de un sector radical de la izquierda que buscaba "un muerto" para desestabilizar al Gobierno de José Jerí.

"Todos hemos visto el derramamiento de sangre el día de ayer. Querían un muerto, querían que se derrame más sangre de los peruanos, lo consiguieron, porque el Perú entero sabe que los únicos culpables son la mafia criminal caviar radical de la izquierda", manifestó.

AZUZAMIENTO

En ese sentido, Chirinos Venegas aseguró que la izquierda radical ha venido "azuzando" a la "Generación Z" para convocar estas movilizaciones con el objetivo de buscar más víctimas mortales: "La Generación Z estaba engañada por ustedes", sostuvo.