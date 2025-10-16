Congresistas recolectan firmas para censurar Mesa Directiva: señalan que pone en riesgo estabilidad democrática

Según informa RPP, este mediodía, un grupo de parlamentarios comenzaron a recolectar firmas para presentar una moción de censura contra la Mesa Directiva. El documento ya fue rubricado por Alfredo Pariona, Silvana Robles, Ruth Luque, entre otros.

La moción indica que "la permanencia de la actual Mesa Directiva constituye un grave riesgo para la estabilidad democrática", también destaca "el incumplimiento del compromiso de Fuerza Popular, que señaló no integraría la presidencia del Congreso.

Lo que no cumplió y hoy Fernando Rospigliosi preside el Parlamento, a esto se suma las investigaciones fiscales que afrontan Waldemar Cerrón e Ilich López, los otros vicepresidentes de la Mesa Directiva, por lo que consideran deben dejar el cargo.

NUEVO PRESIDENTE

Los impulsores de la iniciativa legislativa indican que, si se logra censurar a la actual Mesa Directiva, el parlamentario José Jerí Oré dejaría de ser o dejaría de asumir la Presidencia de la República.

Por lo tanto, tendría que hacerse una nueva elección para elegir otra Mesa Directiva, y quien gane la presidencia asumiría las funciones de jefe de Estado, esto en el caso que se censure a la actual Mesa Directiva.