Congreso pide investigar las causas y el móvil de la muerte de Eduardo Ruiz durante protestas

Foto Exitosa

Mediante un amplio comunicado, la Mesa Directiva del Congreso lamentó la muerte de Eduardo Ruiz durante las protestas registradas en la víspera. Asimismo, pidió investigar las causas y el móvil del deceso del joven cantante de música urbana de 32 años de edad.

En el documento, compartido en X, también expresa sus condolencias a los familiares de Ruiz Sanz y exigen que el caso no quede impune, que las autoridades investiguen exhaustivamente para esclarecer los hechos y dar con los responsables de esta tragedia.

RECLAMO PACÍFICO

En esa misma línea, los responsables de la Mesa Directiva destacan que las protestas deben ser un espacio de reclamo pacífico, que no ponga en riesgo la vida de las personas. Por lo que el suceso de anoche debe llevarnos a "una reflexión profunda".

Finalmente, el comunicado avalado por los congresistas Fernando Rospigliosi, Waldemar Cerrón e Ilich López rechaza de forma categórica la violencia contra los manifestantes, pero también los registrados contra los efectivos de la Policía Nacional.