Ruth Luque sobre presidente José Jerí: En seis días de Gobierno ya tiene un muerto y varios heridos

La parlamentaria Ruth Luque, dijo que apoyará una moción de censura contra la Mesa Directiva que permitió la llegada de José Jerí a presidencia. Esto, tras conocerse sobre la muerte de un joven durante la marcha contra el Ejecutivo y Legislativo.

"No vamos a dar el voto de confianza (al gabinete). Por supuesto vamos a impulsar la moción de censura (contra la mesa directiva) y aquella que ya esté en marcha la firmaremos. No vamos a permitir que nuevamente se pierdan vidas", declaró a RPP.

TRANSICIÓN RESPONSABLE

"El señor José Jerí lleva seis días en el Gobierno y ya carga un muerto. 16 heridos, de los cuales dos son de gravedad (…) ¿Esta es la manera en que quieren conseguir reconciliación?", dijo la representante de la Bancada Bloque Democrático Popular.

Finalmente, Luque Ibarra señaló que la gestión de Jerí Oré, con toda esta violencia solo está provocando que la ciudadanía se levante y comience a despreciar a toda la clase política. "Que tengan la decencia de dar paso a una transición responsable", agregó.