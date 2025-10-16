PJ evaluará este miércoles segundo pedido de impedimento de salida contra Boluarte por caso 'cirugías'

El juez Fernando Valdez, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, declaró infundado el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, en el marco del caso ‘Dinámicos del Centro’, que investiga un presunto delito de lavado de activos vinculado al partido Perú Libre.

Durante la audiencia, el magistrado sostuvo que no se cumplen los presupuestos necesarios para aplicar dicha medida restrictiva. Asimismo, el juez consideró que el dinero depositado en la cuenta mancomunada de Perú Libre —en la que participó Boluarte— no demostraría la existencia de una organización criminal, debido a la escasa magnitud de los montos involucrados.

A la salida de la audiencia, el abogado defensor Juan Carlos Portugal reiteró que las pruebas presentadas por la Fiscalía no sustentan una acusación por lavado de activos contra su clienta. “Lo único que hizo la presidenta fue aperturar una cuenta mancomunada. Los aportes fueron voluntarios, transparentes y públicos, no clandestinos”, indicó.

SEGUNDO PEDIDO DE IMPEDIMENTO DE SALIDA

Por su parte, el fiscal Ángel Astocóndor anunció que apelará la decisión del juez Valdez. Cabe precisar que este miércoles, el Poder Judicial evaluará un segundo pedido de impedimento de salida del país, esta vez por 18 meses, en el marco de la investigación por el presunto delito de negociación incompatible, vinculado al caso de las operaciones quirúrgicas estéticas que habría recibido Boluarte durante su gestión presidencial.