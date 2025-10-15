Carlos Malaver respalda a Vicente Tiburcio como nuevo ministro del Interior

El exministro del Interior dijo que espera que Vicente Tiburcio "continúe el trabajo" de su gestión en el Mininter.

El exministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció sobre la reciente designación de Vicente Tiburcio como titular del Ministerio del Interior, destacando su perfil como un “gran oficial” con amplia experiencia en investigación criminal e inteligencia.

“Es un buen profesional formado en las canteras de la investigación criminal, pero no solamente ello, también tiene la especialidad de inteligencia”, señaló Malaver en declaraciones a RPP.

EXPECTATIVAS

El exfuncionario expresó su expectativa de que Tiburcio continúe con el trabajo realizado en los últimos meses, durante el cual se llevaron a cabo importantes capturas y desarticulaciones de organizaciones criminales. Entre ellas, mencionó la desarticulación de bandas como Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, Los Injertos del Norte, Los Desa y Los Malditos de la Construcción.

“Se han sentado las bases durante esta gestión para desarrollar un trabajo que ya se estaba visibilizando. Ustedes han podido apreciar las capturas realizadas en estos últimos meses, siguiendo las economías ilegales de estas organizaciones y desarticulando redes que desde hace años perjudicaban a la ciudadanía”, agregó.