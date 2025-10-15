Norma Yarrow arremete contra marcha de la "Generación Z": "Es violencia y vandalismo"

La congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, se pronunció tras difundirse unas imágenes de agentes policiales que resultaron heridos durante enfrentamientos registrados en la marcha de la denominada "Generación Z", que se viene llevando a cabo este miércoles.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente los actos de violencia que se vienen suscitando y calificó de "vandalismo" las movilizaciones en el centro de Lima y alrededores.

"Lo que está ocurriendo en Lima no es una manifestación pacífica, es violencia y vandalismo. No hay justificación para atacar a la Policía ni destruir la ciudad. Defender el derecho a protestar no significa tolerar el caos. El Perú necesita orden y respeto a la ley", se lee en el tuit.

ENFRENTAMIENTOS EN AV. ABANCAY

Cabe precisar que se vienen registrando enfrentamientos en las inmediaciones de la avenida Abancay. Hasta el momento, al menos tres policías resultaron heridos tras ser atacados con objetos contundentes, mientras varios manifestantes presentan golpes en el rostro.