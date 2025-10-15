Susel Paredes cuestiona rechazo de impedimento de salida del país contra Dina Boluarte

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se pronunció luego que el Poder Judicial (PJ), rechazó dictar impedimento de salida del país por 36 meses contra la expresidenta Dina Boluarte, en el marco del proceso que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente el fallo judicial a favor de la vacada exmandataria y señaló que estas decisiones dificultan el confiar en el sistema de justicia en el país.

"Debemos confiar en la justicia, pero se hace difícil cuando no se da ni impedimento de salida del país a Dina Boluarte, que tiene 12 carpetas fiscales, razón más q suficiente para fugarse! Toca estar atentos a la decisión del otro pedido y atentos en las fronteras, no se vaya a volar la aeromoza", se lee en el tuit.

SEGUNDA INSTANCIA

Por su parte, Juan Carlos Portugal, abogado de Boluarte Zegarra, destacó el fallo del PJ en favor de su patrocinada y aseguró que buscarán que esta medida sea ratificada en una segunda instancia.

"El derecho es como el fútbol, este es un partido de 2 tiempos, hemos ganado quizás el primero pero vamos a confirmar esta decisión de inexistencia de delito, en palabras del juez, en la segunda instancia. Esto no es una guerra, vamos por el segundo escenario", sostuvo.