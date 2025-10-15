Exministro Malaver sobre Vicente Tiburcio: "Va a continuar el trabajo que ya se ha ido desarrollando"

El exministro del Interior, Carlos Malaver, se pronunció tras la designación del excomandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, como nuevo titular del Mininter en el Gabinete Ministerial del presidente José Jerí.

En declaraciones a la prensa, el ahora exministro de Estado destacó la experiencia y las capacidades del general en situación de retiro para liderar la cartera que él dirigió durante su paso en el gobierno de Dina Boluarte.

"Es un buen profesional formado en las canteras de la investigación criminal, pero no solamente ello, también tiene la especialidad de inteligencia", señaló Malaver Odias al citado medio.

CONTINUACIÓN DE SU GESTIÓN

Asimismo, Carlos Malaver señaló que espera que el nuevo jefe del Mininter continúe con los trabajos que se han venido desarrollando durante su gestión.

"Espero yo que va a continuar el trabajo que ya se ha ido desarrollando. Se han sentado durante la gestión, estos cinco meses, las bases para poder desarrollar un trabajo que ya se estaba visibilizando. Ustedes han podido apreciar las capturas que se han realizado en estos dos y tres meses: desarticulación de organizaciones criminales", sostuvo.