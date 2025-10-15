García Belaúnde sobre Vicente Tiburcio: "Los policías no deben ser ministros del Interior"

El excongresista de la República, Víctor Andrés García Belaúnde, se pronunció tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial del gobierno de transición del presidente José Jerí, que será liderado por el ahora premier Ernesto Álvarez Miranda.

Consultado sobre la designación del excomandante general de la PNP, Vicente Tiburcio, como nuevo ministro del Interior, el exparlamentario destacó su experiencia en la lucha contra el crimen, sin embargo, precisó que, a su criterio, los policías no deberían liderar el Mininter.

"Yo personalmente creo que los policías no deben ser ministros del Ministerio del Interior porque siempre hay el exPIP, el exRepublicano, el ex Guardia Civil, siempre hay esos grupos, siempre hay esas promociones. Poner un policía de ministro significa que inclinen la balanza sobre una promoción sobre la otra o sobre un excuerpo sobre el otro, o un ex departamento sobre el otro", dijo en entrevista para Exitosa.

CRITICA AL CONGRESO

Asimismo, García Belaúnde criticó al Congreso por haber escogido a José Jerí como el reemplazo de Dina Boluarte, pese a los cuestionamientos que pesan en su contra: "Este Congreso vive tan de espaldas a la realidad que le importó un pepino y lo que querían era manejar el Gobierno", sostuvo.