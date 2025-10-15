Sigrid Bazán: "No le vamos a dar el voto de confianza a un Gabinete liderado por un terruqueador"

La congresista del Bloque Democrático, Sigrid Bazán, se pronunció tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial del gobierno de transición del presidente José Jerí, que será liderado por el abogado y ahora premier, Ernesto Álvarez Miranda.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente la designación del también expresidente del Tribunal Constitucional (TC) como primer ministro y aseguró que el Congreso no le dará el voto de confianza a su Gabinete debido a sus críticas contra las protestas.

"No le vamos a dar el voto de confianza a un gabinete liderado por Ernesto Álvarez, un terruqueador de la protesta social y sobre quien pesan graves cuestionamientos, incluidos denuncias de violación", se lee en el tuit.

CRÍTICA AL GOBIERNO

Asimismo, Bazán Narro aseguró que el gobierno de transición de Jerí Oré "no representa una salida democrática" a la crisis política que atraviesa nuestro país: "¡Es más de lo mismo!", sostuvo.