Patricia Chirinos sobre Vicente Tiburcio: "Ahora sí el Perú va a poder capturar a Vladimir Cerrón"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras la juramentación del nuevo Gabinete Ministerial del gobierno de transición del presidente José Jerí, que será liderado por el abogado constitucionalista, Ernesto Álvarez.

Consultada sobre las críticas al nuevo premier por haber borrado su cuenta de X antes de juramentar al cargo, debido a sus críticas contra las marchas de la "Generación Z", la parlamentaria señaló que fue una decisión acertada.

"Hay que borrar mensajes porque él no estaba en el premierato antes y cualquier cosa puede ser, de repente, mal utilizada por algunos medios de comunicación y algunas personas que opinen distinto. Me parece saludable que lo haya hecho", dijo en declaraciones a la prensa.

SOBRE VICENTE TIBURCIO

Asimismo, Chirinos Venegas destacó la designación del excomandante general de la PNP. Vicente Tiburcio, como nuevo ministro del Interior: "Creo que, ahora sí, el Perú por fin va a poder capturar a Vladimir Cerrón, con la cabeza del señor Tiburcio. Confiamos en toda su experiencia [...]", sostuvo.