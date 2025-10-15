Presidente José Jerí convoca a jefes del JNE, ONPE y Reniec para coordinar elecciones 2026

El presidente José Jerí, convocó a los titulares del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) a una reunión que se realizará este domingo 20 de octubre a las 3:00 p.m. en Palacio de Gobierno.

El objetivo es coordinar las acciones institucionales necesarias para las elecciones generales 2026. La convocatoria fue anunciada por Jerí a través de su cuenta en X (antes Twitter), donde reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo con el fortalecimiento del proceso democrático.

"Para que las elecciones del 2026 sean seguras y garanticen la libre expresión ciudadana, resulta importante dialogar con los titulares del JNE, Reniec y ONPE", escribió el presidente encargado en sus redes.

Temas a tratar y lineamientos del Gobierno

El encuentro del domingo permitirá revisar temas como el cronograma electoral, los mecanismos de fiscalización, la actualización del padrón y la seguridad durante el proceso electoral para elegir a las próximas autoridades.

La reunión forma parte de los lineamientos trazados por el gobierno de transición, que ha definido entre sus objetivos centrales la organización de elecciones generales libres, confiables y con pleno respeto a los derechos de los votantes.