Congreso: proponen crear seguro obligatorio por invalidez y muerte para transportistas

Proyecto financiaría con fondos del SOAT gastos médicos que superen las 5 UIT. La cobertura incluiría riesgos de inseguridad, accidentes y condiciones laborales adversas.

El congresista de Acción Popular, Juan Carlos Mori Celis, presentó un proyecto de ley para establecer un Seguro Complementario Obligatorio en beneficio de los transportistas que cubra los riesgos de invalidez y muerte.

La iniciativa, registrada como Proyecto de Ley N.º 12808/2025-CR el último martes 14 de octubre, propone modificar la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. La cobertura sería aplicable a todos los vehículos destinados al transporte de personas en el territorio nacional y se contrataría bajo el principio de libre competencia entre aseguradoras.

De acuerdo a la propuesta, el Seguro Complementario para Transportistas de Personas autorizaría el uso excepcional del Fondo de Compensación del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para cubrir gastos médicos y de rehabilitación que excedan el límite de 5 UIT.

Cobertura y requisitos

Para acceder al seguro, los conductores deberán estar afiliados a una asociación, cooperativa u organización que contrate la póliza colectiva. El proyecto considera riesgos específicos del sector como alta exposición a accidentes de tránsito, condiciones laborales adversas, vulnerabilidad ante inseguridad ciudadana, riesgos psicosociales y responsabilidad sobre la vida de los pasajeros.

Financiamiento y alcance

El financiamiento del Seguro Complementario se realizará con cargo al Fondo de Compensación del SOAT, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidentes de Tránsito.

La cobertura excepcional aplicaría previa evaluación técnica que considere criterios de alta complejidad médica, vulnerabilidad socioeconómica y ausencia de cobertura alternativa para los transportistas.


