Congreso: alistan moción de censura contra presidente José Jerí y la Mesa Directiva del Congreso

El congresista de la Bancada Socialista, Jaime Quito, informó que presentará una moción de censura contra el presidente José Jerí y la Mesa Directiva del Congreso. Argumentó que el Parlamento no ha impulsado ninguna transformación significativa y sigue siendo parte de la crisis política, anunciando que ya se trabaja en la recolección de firmas para sustentar la iniciativa.

Quito Sarmiento calificó al nuevo gabinete liderado por Ernesto Álvarez, como parte de una "repartija de poder" entre bancadas del Congreso, afirmando que no representa ningún cambio real para el país.

El parlamentario rechazó tajantemente el nombramiento de los nuevos ministros y anticipó que no otorgará el voto de confianza, señalando que no hay señales de voluntad para enfrentar los principales problemas nacionales.

Señala acuerdo de bloques y critica aprobación de leyes

El congresista sostuvo que el nuevo gabinete no es producto de una búsqueda de conciliación con la ciudadanía, sino de un acuerdo entre bloques parlamentarios. "No hay lucha contra la delincuencia ni propuestas serias. Solo propaganda y repartija", declaró Quito, acusando al Congreso de haber aprobado leyes "pro-crimen".

Cuestiona a Premier por declaraciones

Sobre el nuevo primer ministro, Ernesto Álvarez, Jaime Quito lo acusó de tener una actitud provocadora hacia los sectores que promueven manifestaciones. Consideró que su nombramiento representa un mensaje de confrontación, no de diálogo, y señaló que algunos ministros "son reciclados" de gestiones anteriores.