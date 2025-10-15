Alberto Otárola saluda designación de Ernesto Álvarez en la PCM: “Liderará con inteligencia el gabinete”

El último martes 14 de octubre, el presidente José Jerí tomó juramentó a Ernesto Álvarez como nuevo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Ante esta situación, el expremier Alberto Otárola saludó el nombramiento del expresidente del Tribunal Constitucional (TC).

Por medio de sus redes sociales, Otárola Peñaranda destacó la trayectoria que ha tenido Álvarez Miranda, asegurando que el exmagistrado reúne todas las condiciones necesarias para asumir el cargo y responder a las demandas de la ciudadanía.

“Mi deseo de éxito a colega constitucionalista Ernesto Álvarez Miranda, flamante presidente del consejo de ministros. En esta hora difícil para el Perú estoy seguro estará a la altura del reto y liderará con inteligencia un gabinete de transición, desterrando la deslealtad, el odio y la persecución política”, escribió en su cuenta de X.

MENSAJE PARA JOSÉ JERÍ

Alberto Otárola también decidió enviarle un mensaje al presidente José Jerí, mencionándole que debería hacer caso omiso a las criticas de los sectores políticos. “Le recomendaría que dirija con firmeza los destinos de la Nación, sin interferir con la Constitución”.