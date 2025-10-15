Mininter en contra de estados de emergencia, pero no descarta toque de queda en Lima y Callao

El recién nombrado ministro del Interior, Vicente Tiburcio, se mostró en contra de los últimos estados de emergencia decretados para reducir los índices de delincuencia, calificándolos como medidas inefectivas.

En entrevista con RPP Noticias, Tiburcio Orbezo señaló que el estado de emergencia representa "más de lo mismo" para los ciudadanos, aunque aclaró que cualquier propuesta del presidente José Jerí se analizará en el Consejo de Ministros.

Posibilidad de toque de queda

El titular del Mininter no descartó la implementación de un futuro toque de queda "si las cosas empeoran", respondiendo "¿por qué no?" cuando se le consultó sobre esta posibilidad. Sin embargo, enfatizó la necesidad de analizar cuidadosamente estas medidas para evitar repetir estrategias que no han dado resultados satisfactorios en los últimos años.

Plazos de gestión y metodología

Consultado por el plazo para observar los logros de su gestión, Tiburcio se negó a establecer fechas específicas, explicando que como "hombre de inteligencia" prefiere trabajar de manera paciente y sostenida. "Ustedes van a ser testigos de los resultados que van a venir consecuentemente", afirmó el ministro.

Se pronuncia sobre marcha de 'Generación Z'

El ministro del Interior se refirió también a las movilizaciones convocadas por la denominada 'Generación Z', gremios de transportistas y estudiantes universitarios, reconociendo el derecho a protestar, pero pidió evitar actos de violencia.

"Desde aquí también les digo protesten sí, pero sin violencia. Marchen sí, pero sin destrucción a la propiedad pública y privada", señaló Tiburcio, agregando que su sector está para proteger a los manifestantes pacíficos.