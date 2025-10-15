Ministro del Interior sobre captura de Vladimir Cerrón: “La policía tiene que cumplir esa misión”

A más de dos años de estar prófugo de la justicia, el flamante titular del Ministerio del Interior (Mininter), Vicente Tiburcio, fue consultado sobre el trabajo que se viene realizando para dar con la captura del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

En declaraciones a los medios de comunicación, el ministro del Interior aseguró que desde la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen la consigna de dar con la ubicación del exgobernador de Junín, y pueda responder sobre los hechos que se le imputan.

“Definitivamente todas aquellas personas de alto valor, que están prófugos, ya se ha dispuesto la conformación y fortalecimiento de los equipos. Tenemos que dar respuesta, porque definitivamente, siempre la policía va a ser la culpable y eso no puede pasar. Acá no hay protección a nadie, la policía tiene que cumplir esa misión", mencionó.

REESTRUCTURACIÓN DE LA PNP

A menos de 24 horas de haber asumido el cargo en el Mininter, Vicente Tiburcio reveló que se realizará una reestructuración en la PNP. “Se ha dispuesto al alto mando, en este caso al General Arriola para que formule ese proyecto de ley. Necesitamos hacer ese cambio inmediato”.