Amenazan de muerte a alcalde de Pataz tras reunión con Jerí: le envían audios y bloquean sus números

El alcalde de la Municipalidad Provincial de Pataz, Aldo Mariños, denunció que fue amenazado de muerte a través de mensajes enviados a su celular. Las intimidaciones se produjeron en represalia por su reunión con el presidente José Jerí la noche del último domingo y su posterior anuncio de no participar en la marcha convocada contra el mandatario por miembros de la Generación Z.

A través de su página de Facebook, el burgomaestre difundió un audio donde recibe insultos y amenazas de muerte, además de denunciar que inescrupulosos bloquearon sus números telefónicos y falsificaron su identidad.

"Hoy quiero denunciar que desadaptados, delincuentes, han bloqueado mis números de teléfono; es decir, han falseado mi identidad para, en cierto modo, transgredir la norma", indicó Mariños.

Ultimátum para que regrese a Pataz

En redes sociales, un grupo denominado MSP - Brigada de Inteligencia, emitió un ultimátum de 24 horas al alcalde para que regrese a Pataz a cumplir con sus labores municipales. "Quien traiciona a nuestros hermanos no merece estar en nuestra tierra (Lima). Si usted no se presenta en Pataz, consideraremos que ha desertado", señalan en su comunicado intimidatorio.

¿Cuándo iniciaron los ataques?

Las agresiones contra Aldo Carlos Mariños iniciaron la noche del domingo en la Plaza San Martín de Lima, cuando el burgomaestre detallaba su reunión con el presidente. Un grupo de jóvenes golpeó a los ronderos que acompañaban al alcalde y obligaron a su comitiva a abandonar el lugar, marcando el inicio de las hostilidades.