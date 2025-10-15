Dina Boluarte: Poder Judicial evalúa hoy impedimento de salida del país de expresidenta

Este miércoles 15 de octubre, a las 9:00 a.m., se desarrollará la audiencia judicial para evaluar la solicitud fiscal de impedimento de salida del país por 18 meses contra la expresidenta Dina Boluarte.

La defensa de la exmandataria informó previamente que Boluarte Zegarra no concurrirá a la sesión judicial que será conducida por el juez Fernando Valdez del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria.

¿De qué se le investiga?

La exmandataria es investigada por la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo por presuntas gestiones irregulares que habría realizado cuando era presidenta, específicamente por tomar interés personal indebido en designaciones de funcionarios en EsSalud y por el pago de beneficios sociales para un allegado del médico que le practicó cirugías estéticas.

El pasado 10 de septiembre la Fiscalía de la Nación solicitó los 18 meses de impedimento de salida contra Dina Boluarte, un día después de ser vacada por el Congreso de la República. En la audiencia de este miércoles estarán presentes el Ministerio Público y la defensa legal de la expresidenta, quien enfrenta ambas investigaciones de manera simultánea.

Segunda pedido fiscal

De manera paralela, la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos solicitó 36 meses de impedimento de salida del país para Boluarte por presunto lavado de activos. El caso se vincula con la recolección de dinero para la reparación civil impuesta a Vladimir Cerrón, con fondos que serían de la organización criminal "Los Dinámicos del Centro".