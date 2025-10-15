Elecciones 2026: George Forsyth será candidato presidencial, asegura vocero de Somos Perú

A menos de un año de realizarse las elecciones generales del 2026, las diversas agrupaciones políticas que participarán en los comicios electorales, ya vienen compartiendo a los personajes que participaran en las votaciones.

En una entrevista en RPP, el vocero de Somos Perú, Uvaldo Pizarro, reveló que el exalcalde de La Victoria y exfutbolista, George Forsyth, será la persona elegida por la militancia para que pueda representarlo en las urnas el próximo año.

"Nuestro candidato es George Forsyth. Se ha conversado con él, es nuestro candidato natural, está afiliado al partido, que es uno de los requisitos fundamentales, no hay invitación para los candidatos presidenciales ni para los vicepresidentes, entonces es George Forsyth", mencionó.

DEFIENDE NOMBRAMIENTO DE JOSÉ JERÍ

A menos de tres días de cumplirse una semana del nombramiento de José Jerí en la presidencia tras la vacancia de Dina Boluarte, Uvaldo Pizarro defendió la designación del nuevo mandatario. “Va a demostrar que en Somos Perú sí hay gente capaz”.