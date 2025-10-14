Ernesto Álvarez: Premier de José Jerí calificó de "subversiva" la marcha de la "Generación Z"

El abogado constitucionalista y expresidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda, juramentó este martes como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno del mandatario José Jerí.

Minutos antes de la ceremonia de juramentación en Palacio de Gobierno, el letrado eliminó su cuenta en la red social X (antes Twitter), desatando una serie de polémicas y cuestionamientos por tal decisión.

¿POR QUÉ BORRÓ SU CUENTA DE X?

Resulta que el flamante jefe del Gabinete Ministerial criticó duramente a la próxima marcha de la denominad "Generación Z", la cuál calificó de "subversiva" y que busca imponer una "Constitución socialista que sepulte la economía de los peruanos".

Asimismo, Álvarez Miranda calificó a la "Generación Z" como una "banda heredera del MRTA" que pretende "tomar por asalto la democracia para controlar las elecciones".