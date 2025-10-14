Susel Paredes critica elección de Ernesto Álvarez como premier: "¿Esto es lo mejor que le podían ofrecer al país?"

La congresista del Bloque Democrático, Susel Paredes, se pronunció tras la juramentación del abogado constitucionalista, Ernesto Álvarez Miranda, como nuevo presidente del Consejo de Ministros del gobierno de José Jerí.

A través de su cuenta en la plataforma X, la parlamentaria criticó duramente la elección del nuevo premier a quien acusó de "despreciar" y "terruquear" a quienes difieren con sus opiniones e ideología.

"¿De verdad esto es lo mejor que le podían ofrecer al país? ¿Un premier que desprecia y terruquea? Qué vergüenza! Ningún compromiso con lo que la calle pide. Mañana marchamos", se lee en el tuit.

EN CONTRA DE MARCHAS DE LA "GENERACIÓN Z"

Cabe precisar que Álvarez Miranda ha sido un crítico de las marchas de la denominada "Generación Z". A través de sus redes sociales, las cuáles borró antes de su juramentación como premier, calificó a la protesta del día de mañana como "subversiva" y que busca imponer una "Constitución socialista que sepulte la economía de los peruanos".