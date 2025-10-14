Pedro Castillo llama "marioneta" a presidente Jerí durante juicio oral

El expresidente de la República, Pedro Castillo Terrones, volvió a generar polémica durante la última audiencia del juicio oral en su contra por el fallido golpe de Estado del 2022, donde tuvo duros calificativos contra el actual mandatario, José Jerí.

Durante su intervención, el exjefe de Estado calificó el gobierno de Jerí Oré como un "cambio de marioneta o de maniquí", por su asunción en el cargo tras la vacancia de Dina Boluarte por incapacidad moral permanente.

"A mí se me acusa por haber cerrado el Congreso, este Congreso que nadie lo quiere. Hoy, cuando cambia de marioneta, cuando cambia de maniquí, en el debate para censurar a una persona que quitó muchas vidas en Palacio de Gobierno, como inquilina, el mismo Congreso ha demostrado que para vacar a Castillo nunca tuvo la votación calificada", dijo.

VICTIMIZACIÓN

Asimismo, Castillo Terrones volvió a victimizarse durante el juicio oral en su contra y responsabilizó a los jueces a cargo por su futuro judicial: "Ustedes señores jueces nunca deberían recibir este juicio, voy a estar tres años injustamente preso, incluso teniendo ya complicada una situación de salud", sostuvo.