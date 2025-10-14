Presidente José Jerí juramentará hoy a su gabinete en Palacio de Gobierno

El presidente José Jerí anunció que esta tarde, a partir de las 4:30 p.m., juramentará a los integrantes de su gabinete durante una ceremonia que se llevará a cabo en el Gran Comedor de Palacio de Gobierno.

La juramentación se realiza cinco días después de que Jerí asumiera la presidencia de la República, tras la vacancia de Dina Boluarte decretada por el Congreso de la República la madrugada del viernes 10 de octubre.

Según información difundida previamente, Ernesto Álvarez, exmagistrado del Tribunal Constitucional y militante del Partido Popular Cristiano (PPC), asumirá la presidencia del Consejo de Ministros.