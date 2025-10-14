¿Dina Boluarte puede postular en las Elecciones del 2026?: Esto dice el JNE al respecto

Tras haber sido vacada por el Congreso de la República bajo el causal de permanente incapacidad moral, el futuro político y judicial de la expresidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, es aún incierto.

Ahora que se encuentra fuera del Poder, surge la interrogante sobre si la exmandataria podría tomar participación en las próximas Elecciones Generales que se llevarán a cabo en nuestro país el 2026.

¿DINA BOLUARTE PUEDE POSTULAR EL 2026?

En entrevista para Exitosa Noticias, Willy Ramírez, integrante del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), explicó que Boluarte Zegarra sólo podría candidatear para la Cámara de Diputados, Senadores o Parlamento Andino, por invitación de algún partido político, puesto que el plazo de inscripción venció y actualmente la expresidenta no tiene militancia en ninguna agrupación.

"(Boluarte podría postular a la Presidencia de la República) si es que es militante de algún partido inscrito. Si no lo es, la única posibilidad que tiene es que sea invitada (por algún partido) para el Senado, la Cámara de Diputados o el Parlamento Andino", sostuvo.