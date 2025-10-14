Patricia Chirinos a Martín Vizcarra: "Su inhabilitación afecta solo a su ego"

La congresista de Renovación Popular, Patricia Chirinos, se pronunció tras las recientes declaraciones del expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien volvió a cuestionar su inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante una entrevista para Exitosa Noticias, el exmandatario aseguró que su inhabilitación por parte del Congreso, vulnera la voluntad de la población peruana que quiere votar por él en las Elecciones Generales del 2026.

"Seis millones de votantes quisieran votar por Martín Vizcarra ahora, o sea, ¿No pueden hacerlo porque no quiere el JNE?, ¿Porque 100 congresistas me inhabilitaron como venganza política porque yo cerré el Congreso?", cuestionó.

CHIRINOS RESPONDE

A través de su cuenta en la plataforma X, Chirinos Venegas respondió al exjefe de Estado y aseguró que su inhabilitación afecta única y exclusivamente a su ego: "Nadie está por encima de la Constitución y menos quien traicionó la confianza del Perú", se lee en el tuit.