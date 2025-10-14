Renzo Reggiardo a presidente José Jerí: Necesitamos ministros que trabajen con todos los sectores

El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, asistió hoy a Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente José Jerí, luego de que el mandatario invitara a los burgomaestres de la capital para conversar sobre la ola de criminalidad que azota la ciudad.

A su ingreso a la sede del Poder Ejecutivo, la autoridad edil comentó sobre la falta, por el momento, de un gabinete ministerial. Precisando que el jefe de Estado se encuentra en los plazos para elegir a sus colaboradores en el Gobierno.

PRÓXIMAS HORAS

Reggiardo Barreto evitó sugerir nombres para futuros ministros, pero destacó la importancia de lo siguiente: "No queremos un gabinete solo de técnicos. Necesitamos ministros que trabajen con todos los sectores, incluyendo los de oposición".

Minutos después de estas declaraciones, iniciada la reunión con los alcaldes distritales, durante su discurso, el presidente de la República, José Jerí Oré, señaló esta mañana, que “en las próximas horas” se conocerá al nuevo gabinete ministerial.