Presidente José Jerí: Nuevo gabinete ministerial se conocerá “en las próximas horas”

El presidente José Jerí señaló esta mañana que “en las próximas horas” se conocerá al nuevo gabinete ministerial, un tema que permanentemente le era requerido pues han pasado cuatro días desde que asumió el cargo.

Lo señaló durante la reunión con alcaldes distritales de Lima en Palacio de Gobierno, a quienes agradeció que acudan a plantear ideas en materia de seguridad ciudadana, una situación que lo tiene muy pendiente, dijo.

ACCIONES CONCRETAS

“Nuestro objetivo el día de hoy es escuchar sobre la base de la experiencia que tiene cada uno de ustedes en el ejercicio diario de su función, esas propuestas que nos permitan tomar acciones concretas”, resaltó.

“Más tarde, en las próximas horas, cuando juramente el gabinete, tendremos ya esa coordinación adicional para poder justamente aplicar lo que hoy se diga y se acuerde en esta mesa de diálogo”, agregó Jerí.